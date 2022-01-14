Kupada kura günü

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi, bugün yapılacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kupada son 16 turu mücadelesine kalan Ege ekipleri Denizli ve Göztepe kura çekimine seri başı olarak katılmayacak.

MAÇLAR ŞUBATTA OYNANACAK

İki ekibin de olası seri başı rakipleri; Hatayspor, Alanyaspor, Beşiktaş, Sivas, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Trabzonspor, Karagümrük. Seribaşı olmayan ekipler ise şunlar: Adana Demirspor, Antalyaspor, Konyaspor, Kasımpaşa, Bandırmaspor ve Kayserispor. Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Süper Lig ekibi Göztepe, kupada Kahta 02 ve Samsunspor'u eleyerek son 16 turuna katıldı. Denizlispor ise Şile Yıldız ve Ağrı 1970'i eledikten sonra Süper Lig'in şampiyon adayı Galatasaray'ı penaltı atışları sonrası safdışı bırakarak bir anda Türkiye'nin gündemine yerleşmişti.