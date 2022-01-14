Pınar KSK’nin umudu evi

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki ilk maçta İspanya'nın Kanarya Adaları deplasmanında Lenovo Tenerife'ye 76-69 mağlup olan Pınar Karşıyaka'da moraller bozuldu. İlk yarısını önde kapattığı, son 45 saniyeye 2 sayı farkla geride girdiği maçı kaybeden Kaf-Kaf, rakibinden saha avantajını alamazken, gözünü 18 Ocak Salı günü evinde oynayacağı rövanş maçına çevirdi. Geçen sezon aynı kupada final oynayan, bu yıl hedefini şampiyonluk olarak belirleyen temsilcimiz rövanşta rakibini yenerse seri 20 Ocak'ta yine İspanya'da yapılacak son maça uzayacak.

SARICA: ZOR BİR MAÇ OLDU

Pınar KSK, 2 galibiyete ulaşan tarafın adını son 16 turuna yazdıracağı eşleşmede rakibine yine mağlup olursa ise Avrupa'ya bu sezon erken veda edecek. Pınar KSK Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Zor bir maç oldu. İyi oynadık ama kazanmamıza yetmedi. Adil bir yönetim olmadı, özellikle fauller konusunda. Elimizden geleni yapmaya çalıştık, maçın tamamında iyi oynayan taraf bizdik. Ancak maçın sonunu rakibimiz daha iyi oynayıp kazandı. Onları tebrik ediyorum" diye konuştu.