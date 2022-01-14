Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura heyecanı yaşandı. Süper Lig'den birçok ekibin de yer aldığı kura çekimini gerçekleştirildi. Fenerbahçe - Kayserispor, Beşiktaş - Göztepe ve Denizlispor - Trabzonspor eşleşmeleri dikkat çekti. Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR sisteminin uygulanacağı da açıklandı.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi A Spor'dan canlı olarak ekranlara getirildi.



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları 8-9-10 Şubat tarihlerinde, tek maç usulü olarak oynanacak.

İŞTE KUPADA SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor

Vavacars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor

Altaş Denizlispor - Trabzonspor

Beşiktaş - Göztepe

Ali Düşmez, toplam 132 takım ile başlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 ekibin yoluna devam ettiğini belirterek, "Kupada 17 maçımız kaldı. 17 maçtan sonra kupanın sahibi belli olacak. Bugüne kadar kupayı 15 farklı takım kazandı. Şu anda son 16 turunda mücadele eden takımların 6'sı daha önce kupayı kazanmış, 10'u ise kazanamamış. Yeni bir takımın kupayı kazanma şansı var. Liglerde sezonun ikinci devresi başladı. İkinci devre her zaman daha yoğun, iddialı ve stresli geçen bir dönem. Onun için sağduyu ve fair play'e daha çok ihtiyacımız var. TFF olarak bütün kulüplere eşit mesafede olduğumuzu paylaşmak isteriz. Avrupa Ligi'ne bu turnuvanın şampiyonu gidiyor. O bakımdan bu turnuvada şampiyon olmak çok önemli. Turnuvanın güzel bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum." diye konuştu.

SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Video Asistan Hakem Sistemi (VAR) bu turdan itibaren uygulanacak.