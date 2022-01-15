Aydın BŞB Aslan avında

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 15. hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Maç öncesi Aydın BŞB, 16 puanla 9. sırada bulunurken Galatasaray HDI Sigorta ise 27 puanla 5. sırada yer alıyor. Aydın BŞB, hafta içi Axa Sigorta Kupa Voley'de deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe Opet'e 3-0'lık skorla yenilerek kupaya veda etmişti. Antrenör Alper Hamurcu, güçlü rakiplerini yeneceklerini iddia etti. Hamurcu, "İyi mücadele edip gülen taraf biz olacağız" dedi.