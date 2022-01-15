Bergama Belediye’de 5 oyuncu takımı bıraktı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bergama Belediyespor'da bugün Elazığspor'la İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacağı maç öncesinde şok bir gelişme yaşandı. Başkan Bilir Altay, 5 futbolcunun tüm ödemelerini almalarına rağmen ligin devre arasında sigorta primlerini bahane göstererek sözleşmelerini tek taraflı feshettiklerini açıkladı. Başkan Bilir Altay, "Gökhan Cingirt, Fikret Topaloğlu, Yusuf Orhan, Tayfun Sabri Gümüşoğlu ve Muhammet Sait Özvardar, primlerini de dahil tüm alacaklarını almasına rağmen SGK primlerini bahane ederek haksız fesih yaptılar. Bu futbolcular, bizden peşinatlarını, maç başına ödemelerini aldılar. Başka kulübe transfer olup biraz daha para kazanma derdindeler" diye konuştu.