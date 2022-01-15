Sınır dışı edilecek

DÜNYA'NIN en prestijli 4 tenis turnuvasından biri olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda yer almak için ülkeye gelen Sırp tenisçi Novak Djokovic'in vizesi ikinci kez Avustralya Göçmen Bakanlığı tarafından iptal edildi. Mahkeme kararına rağmen 'vize iptali' inisiyatifini elinde bulunduran Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke'nin söz konusu hakkını kullanarak Djokovic'in vizesini iptal ettiği öğrenildi. Kararın, kamu yararı gözetilerek verildiğini ve hükümetin Avustralya sınırlarını korumaya kararlı olduğunun altını çizen Hawke, "Bugün, Göç Yasası'nın 133C(3) maddesi uyarınca, Novak Djokovic'in sağlık ve düzen gerekçesiyle aldığı vizeyi, kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etmek için yetkimi kullandım. Bu kararı verirken İçişleri Bakanlığı, Avustralya Sınır Gücü ve Djokovic tarafından bana sağlanan bilgileri dikkatle inceledim. Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak Avustralya sınırlarını korumaya kararlıyız" dedi. Bu durumda Sırp tenisçinin Avustralya'dan sınır dışı edilmesi bekleniyor.