Arkas’tan geçit yok

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde oynadığı son iki maçta Cizre ile Afyon Bld Yüntaş'ı yenen Arkas Spor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi de 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Karşılaşmanın ilk seti çok çekişmeli geçti. Ev sahibi Monte Alisson ile sayılar üretmeye çalıştı. Arkas Spor ise Hoag ve Gabriel'le karşılık verdi. Son sayılarda hata yapmayan İzmir ekibi, ilk seti 28-26 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de çekişme yaşandı. Arkas, Gabriel ile Lagumdzija'nın oyuna ağırlığını koymasıyla seti 27-25 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Maçın son setinde ise rakibine şans tanımayan Arkas, seti 25-21 maçı da 3-0 kazanarak çıkışını sürdürdü.

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