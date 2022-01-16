Aydın BŞB kayıp

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde sezonunun ikinci devresine evinde Türk Hava Yolları'na (THY) 3-0 yenilerek başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, bu kez İstanbul deplasmanında Galatasaray HDI Sigorta'ya direnemedi: 3-0. Maça kötü başlayan ve rakibi karşısında direnç gösteremeyen mavi-beyazlılar, ilk seti 25-22 kaybetti, 1-0 geriye düştü. İkinci sete iyi başlayan Aydın BŞB, uzun süre önde götürdüğü bu bölümü sonlarda yaptığı hatalarla geriye düştü. Bu seti de 25-20 kaybeden ve skorun 2-0'a gelmesine engel olamayan Aydın ekibi, üçüncü sette varlık gösteremedi. Bu seti de 25-13 veren ve salondan 3-0 mağlup ayrılan Aydın BŞB, Play-Off yarışında ağır yara aldı.

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