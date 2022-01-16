Bergama tam gaz

3. Lig 1. Grup'ta ilk devrenin son 4 maçında yenilgi yüzü görmeyen ve kurtuluş ışığını yakan Bergama Belediyespor, sahasında konuk ettiği Elazığspor'u 2-1 mağlup ederek, yükselişini sürdürdü. 8. dakikada Burak'ın şutu az farkla auta gitti. 15'te Yusuf Abay'ın pasında Yusuf Tekin'in ceza alanından şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi. 24'te Burak'ın pasında Yunus'un sert şutunu kaleci kornere gönderdi. 28'de Mehmet'in ceza alanı çizgisinden şutu ağlarla buluştu: 1-0.

BERABERLİK GOLÜ GELDİ

30'da Yunus'un pasında İlyas'ın şutu üstten auta gitti. 34'te Elazığspor, Muhammed'le eşitliği sağladı: 1-1. 39'da Yunus'un kafayla indirdiği topa hareketlenen Yusuf Tekin'in şutunu kaleci kornere çeldi. 52'de sağdan topla ceza alanına giren Burak'ın şutu ağlarla buluştu: 2-1. 68'de Hamit ortaladı, Yusuf Tekin'in kafa vuruşunda top auta gitti. 84'te Ahmet Öztürk'ün ortasında Abdullah'ın dokunduğu top az farkla auta gitti, Bergama Bld. maçı 2-1 kazandı. ■ BERKE ÖZBAY