Filede Altekma 4’te 4 yaptı

Altekma, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde üst üste 4. galibiyetini Yeni Kızıltepespor karşısında 3-0'lık skorla aldı. Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede konuk ekip ilk bölümde 8-5 öne geçse de Altekma 11-3'lük seriyle skoru 16-11'e getirdi ve seti 25-21 kazandı: 1-0. İkinci sette skor üstünlüğünü erken ele alan İzmir ekibi Altekma, bu avantajını set sonuna kadar sürdürdü ve 25-21 ile skoru 2-0 yaptı. Çekişmeli geçen son seti İzmir temsilcisi 25-22 alarak maçtan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Altekma'da oyuncular büyük bir sevinç yaşadı.

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