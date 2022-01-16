İzmir’in günü olsun

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden İzmir ekipleri bugün kritik 90 dakikalara çıkacak. Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 27 puanla 3. sırada tamamlayan Bucaspor 1928, ikinci devrenin ilk haftasında bugün Isparta 32 Spor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Isparta Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakada Ali Yılmaz görev yapacak. İlk yarının son 6 mücadelesinde yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, kaybetmeme serisini sürdürmek ve ligin ikinci yarısına iyi başlamak istiyor.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karşıyaka ise yeni transferleriyle taraftarlarının huzuruna çıkıyor. Kaf-Kaf bugün bileğini hiç bükemediği zirve yarışındaki Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak.

MARATON BİLETİ 20 TL

Bilet fiyatları öğrenci 10, maraton 20, numaralı 30, VIP tribün 50 TL olarak belirlendi. Karşıyaka Belediyesi, mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar için Karşıyaka İskele'den Bornova Doğanlar'daki stada ücretsiz 6 otobüs kaldıracak. Kaf-Kaf, Ç.Rizespor'dan Can Muhammet Vural, Çorum FK'dan Kerem Pala, Pazarspor'dan Fatih Ergen ve Yomraspor'dan Fatih Taşdelen olmak üzere 4 takviye yaptı.

HEYECANLI PAZAR

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de Ege ekipleri bugün heyecan dolu maçlara çıkacak. İşte Egeli ekiplerin programı: Beyaz Grup: 13.00 Akhisar-Z.Kömürspor, 13.00 Nazilli Belediyespor-Kırklarelispor,13.00 Uşakspor- Amed, Kırmızı Grup: 13.00 Afjet Afyonspor-Bodrumspor, 13.00 Niğde Anadolu-Somaspor, TFF 3. Lig: 2. Grup: 13.00 52 Orduspor-Kuşadasıspor, 3. Grup: 13.00 Fethiyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor.