KAF-KAF yıkıldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçını kazanan Pınar Karşıyaka, deplasmanda normal süresi 83-83 biten karşılaşmada uzatmada Bahçeşehir Koleji'ne 104-99 mağlup oldu. İzmir ekibinde Tyus ilk periyotta sakatlanırken, 3. periyotta da Taylor'un sakatlığının nüksetmesi sıkıntı yarattı. Smith ve Solomon'un basketleriyle 4-0 öne geçen Bahçeşehir Koleji karşısında Can Korkmaz, Taylor ve M'Baye ile sayı bulan İzmir temsilcisi, 5. dakikada 7-6 üstünlük yakaladı. Jones'un 10 sayıyla sürüklediği ev sahibi ekip, ilk çeyreği 23-17 üstün tamamladı. Smith ve Oğuz Savaş'la 8-0'lık seri yakalayan ve 15. dakikayı 37-23 önde geçen Bahçeşehir Koleji, bu çeyrekte KSK'nin farkı azaltmasına izin vermedi ve soyunma odasına 46-36'lık skorla gitti.

KARŞIYAKA RİTMİNİ BULAMADI

Pınar KSK, üçüncü periyodun bitimine 2 dakika 45 saniye kala skoru 58-54 lehine çevirdi. Ancak Bahçeşehir Koleji, Muhammed Baygül'ün üst üste bulduğu sayılarla son çeyreğe 63-60 üstün girdi. 35. dakikası 74-74 berabere geçilen maçta yakaladığı 6-0'lık seriyle bir kez daha öne geçen (75- 80) Karşıyaka, bu üstünlüğünü koruyamadı ve bitime 12.8 saniye kala skora yeniden denge geldi: 83-83. Ev sahibi ekip, Solomon'a yapılan faul sonrasında son hücum şansını Smith ile değerlendiremeyince karşılaşmanın normal süresi 83-83 sona erdi. Uzatmada ritmini bulamayan Pınar KSK, salondan 104-99 yenik ayrıldı.