Avustralya'da mahkeme kararıyla vizesi iptal edilen dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, ülkeden ayrıldı. Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, 11 günlük süren vize mücadelesini kaybetti. Avustralya'da federal mahkeme, Açık Tenis Turnuvası katılımcıları için zorunlu tutulan Kovid-19 aşısını yaptırmayan Djokovic'in itiraz başvurusunu reddedip, vize iptalini onaylayarak sınır dışı edilmesine karar verdi. Vizesinin iptal edilmesi nedeniyle tenis turnuvasına katılamayacak olan Djokovic ve ekibi mahkeme kararının ardından ülkeden ayrıldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, güvenlik görevlilerin eşliğinde Melbourne Havaalanı'na gelen Djokovic, Dubai uçağıyla ülkeyi terk etti. Ülkeden sınır dışı edilen Sırp tenisçi, 3 yıl boyunca Avustralya'ya giriş yapamayacak.