Petkim şov yaptı

ING Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında son sıradaki Aliağa Petkimspor, evinde liderlik yarışındaki Fenerbahçe Beko'yu normal süresi 82-82 biten maçta uzatmada mağlup etti: 95-90. Antrenör Burak Gören yönetimindeki ilk iç saha maçını kazanan Aliağa temsilcisi bu skorla 16 maçta 3. galibiyetini alırken, ligde üst üste ikinci kez salondan mağlup ayrılan Fenerbahçe 13 galibiyette kaldı.

13 SAYILIK FARK GİDİREK ERİDİ

Çekişmeli geçen ilk periyodu Petkimspor, 21-19 önde tamamladı. İkinci periyotta etkili oyununu sürdürüp farkı 13 sayıya kadar çıkaran İzmir ekibi, ilk yarıyı 47-36 önde bitirdi. Üçüncü periyotta Fenerbahçe farkı eritti ve periyot 57-57 tamamlandı. Çekişmeli geçen dördüncü periyotta Fenerbahçe farkı 9 sayıya kadar çıkarsa da maç uzatmaya gitti: 82-82. Uzatma bölümünde 5 sayılık üstünlüğü yakalayan ev sahibi, mücadeleyi 95-90 kazandı.