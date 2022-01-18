Ahmet Çalık’ın ailesinden anlamlı hareket

GEÇTİĞİMİZ günlerde Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık'ın ailesi, 750 aile için gıda kolisi yardımı yaptı. Vefatının ardından Çalık ile çalışan birçok teknik direktör ve beraber futbol oynadığı arkadaşları 27 yaşındaki futbolcunun yardımsever kişiliğini anlatırken, Çalık'ın ailesi de oğulların hayrına İHH İnsani Yardım Derneği aracılığı ile Suriye'deki savaş mağduru insanlara dağıtılmak üzere 750 aile için gıda kolisi bağışladı. Konyaspor da bugün saat 20.00'de kendi sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç öncesi 6 numaralı formasıyla ter döken futbolcusu için anma töreni düzenleyecek. Kulüp tarafından Ahmet Çalık anısına basılan 10 bin adet atkı taraftara dağıtılacak. Maçın 6. dakikasında ise taraftar sahaya karanfil atacak.

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