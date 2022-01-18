Fırtına’ya yaklaşılmıyor

SPOR Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, bu skora rağmen şampiyonluk yolunda rakipleriyle olan puan farkını açmaya devam ediyor. 50 puan ile açık ara liderliğini sürdüren bordo-mavililer, Galatasaray ile puan farkını 23'e çıkarırken, Fenerbahçe ile de 17 puanlık farkı korudu. Karadeniz temsilcisi sadece Beşiktaş'ın kendisine yaklaşmasını engelleyemedi. Fırtına'nın Beşiktaş ile arasındaki puan farkı bu hafta 20 puandan 18 puana düştü. Trabzonspor en yakın rakibi olan İttifak Holding Konyaspor'un ise maç fazlasıyla 11 puan önünde yer alıyor. Trabzonspor'un başında teknik direktörlük kariyerinin en önemli çıkışına imza atan Abdullah Avcı, 2021-22 sezonunda bordo-mavili Karadeniz ekibi ile 21. haftalar itibarıyla tüm kariyerindeki istatistiklerini geride bıraktı.

ABDULLAH AVCI REKORA DOYMUYOR

DENEYİMLİ teknik adam, Karadeniz temsilcisinin başında bu sezon 21 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Attığı 38 gole karşılık ise kalesinde 15 gol gördü. 50 puan toplayarak zirvede yer aldı. 2.38'lık puan ortalaması ise ulaştığı en yüksek ortalama oldu.