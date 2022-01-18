Göster gücünü Pınar Karşıyaka

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki ilk maçta geçen hafta Lenovo Tenerife'ye İspanya'da 76-69 mağlup olan Pınar Karşıyaka, rakibini bugün Avrupa'da tamam ya da devam niteliğindeki rövanşta ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki kritik mücadele saat 20.00'de başlayacak. Bilet fiyatları VIP tribün 200, tam 30, öğrenci 20 TL olarak belirlendi. Karşıyaka'da ING Basketbol Süper Ligi'nde cumartesi günü deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne uzatmada kaybedilen karşılaşmada sakatlanan Taylor ve Tyus'un maça yetişmesi bekleniyor.

YA KAZANACAK YA KAZANACAK

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon kupayı finalde kaybedip bu sezon iddialı kadrosuyla hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Pınar KSK, 2 galibiyete ulaşan tarafın adını son 16 turuna yazdıracağı eşleşmede taraftarının desteğiyle Tenerife'yi mağlup ederse seriyi perşembe günü Kanarya Adaları'nda oynanacak üçüncü ve son maça taşıyacak.

AVRUPA'DA 246. MAÇ

Avrupa kupalarında 246. karşılaşmasına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 245 müsabakada 132 galibiyet, 111 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Yeşil-kırmızılı ekip, 19 bin 486 sayı atarken, potasında 18 bin 922 sayı gördü. Antrenör Ufuk Sarıca, karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi. Sarıca, "Avrupa'da da yolumuza devam etmek istiyoruz. Çok iyi mücadele edeceğiz" diye konuştu.