Manisa FK’da yaprak dökümü

SPOR Toto 1. Lig'de Ege derbisinde Denizlispor'u deplasmanda yenerek önemli bir galibiyete imza atan Manisa FK'da devre arasında takımda operasyon devam ediyor.

MEHMET YILMAZ ŞOKU YAŞANDI

SERTAÇ Çam, Erhan Kara ve kaleci Metin Uçar'la vedalaşan siyah-beyazlılarda, Fransız orta saha oyuncusu Guevin Tormin'in kiralık verileceği açıklandı. Sezon başında büyük umutlarla Fransa 2. Lig ekibi Chateauroux'tan transfer edilen, kupada 2, ligde 5 toplam 7 maçta 229 dakika süre alan 25 yaşındaki Fransız orta saha, haftalardır kadroya giremiyor. Tormin'in menajeri Avrupa ve Türkiye'de kulüp arıyor.

Manisa FK'da, forma şansı bulamayan bir diğer isim Mehmet Yılmaz yönetimle görüşüp ayrılmak istediğini iletti. Siyah-beyazlı kurmaylar, Mehmet'i kiralık veya bonservisi karşılığında göndermeyi kabul etti. Manisa FK'da ayrılması düşünülen iki isim daha netleşti. Manisa'da, sezon başında Denizlispor'dan gelen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş ve geçen sezon Ç.Rize'den gelen 27 yaşındaki hücum oyuncusu Kemal Rüzgar'dan kulüp bulmaları istendi. Kubilay, 1'i kupada, 14'ü ligde 15 maçta 743 dakika şans buldu. Kemal ise, 1'i kupada, 12'si ligde 13 maçta 472 dakika görev yaptı. Adanaspor iki oyuncuyla görüşüyor.

BEDİRHAN ALTUNBAŞ FORMAYA KAVUŞUYOR

MANİSA FK'da, Bedirhan Altunbaş sevinci yaşanıyor. 26 Kasım 2021'de oynanan Balıkesirspor maçının ardından sakatlanan 23 yaşındaki defans oyuncusunun beklenenden kısa sürede takıma dönmesi teknik patron Turgay Altay'ı sevindirdi. 8 hafta oynamaması düşünülen Bedirhan, 5 hafta sonra koşulara başladı, bu hafta da takımla antrenmanlara katıldı. Bedirhan'ın Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınması planlanıyor. Öte yandan Manisa FK'nın yıldız ismi Selim Ilgaz da yeşil sahalara dönüş için gün sayıyor. 8-9 günlük özel program verilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, milli aranın ardından formasına kavuşacağı açıklandı.

ÜMİT YÖNEY