Petkimspor’dan müthiş galibiyet

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri puan tablosunda en alt sıradan kurtulmaya çalışarak kadrosunu ve teknik heyetini 2 kez değiştiren, üst üste sakatlıklar ve korona virüs vakalarıyla da boğuşan Aliağa Petkimspor, şampiyonluğun güçlü adayı Fenerbahçe Beko önünde hayati bir galibiyet aldı. Ligde bu mücadeleye kadar 15 maçta 13 kez sahadan boynu bükük ayrılan Petkim, antrenör Burak Gören yönetimindeki ilk iç saha sınavında dev rakibini devirdi. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği karşılaşmada son periyotta 9 sayı farkla yenik duruma düşmesine rağmen Armand'ın skoru 82-82'ye getiren üçlüğüyle oyunu uzatmaya taşıyan Petkim, uzatmada 95-90'la gülen taraf oldu.

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