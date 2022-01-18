Yenilerle de olmadı

SPOR Toto Süper Lig'de teknik direktör değişimine giden Galatasaray, Fenerbahçe ve İzmir ekibi Altay, yeni teknik patronlarıyla çıktıkları ilk maçlarda büyük hüsran yaşadı. Fenerbahçe'de yeni göreve gelen İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekiple çıktığı ilk maçtan beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Altay'da 13 maçlık galibiyet hasreti sonucu hafta içinde takımdan ayrılan teknik direktör Mustafa Denizli'nin yerine takımın başına geçen Mert Nobre de kötü gidişi durduramadı. Nobre'nin ekibi Alanya önünde 2-0'lık bir mağlubiyet yaşadı. Galatasaray'da da Fatih Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent ilk maçında Hatayspor deplasmanından 4-2'lik şok bir yenilgiyle ayrıldı.

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