Adı “Ahmet Çalık Sezonu” oldu

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun kalan haftalarının "Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatılmasını kararlaştırdı. TFF'den yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz yaptığı değerlendirmede, her ne kadar sezona isim verme uygulamasını kaldırmış olsa da sadece bu sezona mahsus olmak üzere ligin kalan haftalarının 2021-2022 Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu olarak oynatılmasına karar vermiştir" dedi.

Önceki hafta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Çalık'ın efendiliği, örnek kişiliği, sahadaki centilmen mücadelesi ve duruşuyla herkesin takdirini kazandığı vurgulanan açıklamada, milli futbolcunun federasyon, kulüpler ve Konya halkı tarafından ismine yakışır şekilde anıldığı kaydedildi. Konyaspor da, 'Ahmet Çalık Sezonu' ismini veren TFF'ye teşekkür mesajı paylaştı.