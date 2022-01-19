Konya’da hüzünlü maç

KONYASPOR'DA futbolcular, maç öncesi ısınmaya, trafik kazasında hayatını kaybeden takım arkadaşları Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu 6 numaralı tişörtlerle çıktı. Karşılaşma öncesinde stat girişlerinde kurulan stantlarda üzerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu atkı ve karanfil dağıtıldı. Taraftarlar ısınmaya çıkan futbolcuları çağırarak; "Ahmet ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratı yaptı. Öte yandan, tribünlerde "Yüreğime ayaz vururda sen üşürsün oralarda" yazısının altına Ahmet dakikada maç durdu. Futbolcular ve taraftarlar bir süre alkışla- yarak, Ahmet Çalık'ı andı. Karşılaşma öncesi Konyaspor'un sunucusu Mustafa Durmuş maç kadrosunu açıklarken duygularına hakim olamadı. Adana Demirsporlu futbolcular sahaya siyah tişörtlerle ve ellerinde "Acınız acımızdır. Başınız sağolsun" yazılı pankartla çıktı.