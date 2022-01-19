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Haberler Spor Konya’da hüzünlü maç

Konya’da hüzünlü maç

Konyaspor ile Adana Demirspor arasında oynanan maçtan önce geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ahmet Çalık unutulmadı

19.1.2022

Konya’da hüzünlü maç

KONYASPOR'DA futbolcular, maç öncesi ısınmaya, trafik kazasında hayatını kaybeden takım arkadaşları Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu 6 numaralı tişörtlerle çıktı. Karşılaşma öncesinde stat girişlerinde kurulan stantlarda üzerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu atkı ve karanfil dağıtıldı. Taraftarlar ısınmaya çıkan futbolcuları çağırarak; "Ahmet ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratı yaptı. Öte yandan, tribünlerde "Yüreğime ayaz vururda sen üşürsün oralarda" yazısının altına Ahmet dakikada maç durdu. Futbolcular ve taraftarlar bir süre alkışla- yarak, Ahmet Çalık'ı andı. Karşılaşma öncesi Konyaspor'un sunucusu Mustafa Durmuş maç kadrosunu açıklarken duygularına hakim olamadı. Adana Demirsporlu futbolcular sahaya siyah tişörtlerle ve ellerinde "Acınız acımızdır. Başınız sağolsun" yazılı pankartla çıktı.