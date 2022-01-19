Sakat omuzla şampiyon oldu

İZMİRLİ milli yüzücü ve Fenerbahçe sporcusu Uygar Hephoşcan, sakat omuzla katıldığı turnuvada Türkiye Şampiyonu oldu. Yaklaşık 2 yıldır fizik tedavi gören Hephoşcan, gözünü olimpiyatlara dikti. Hephoşcan, 2019 yılında Slovenya'da düzenlenen Penguin Cup'ta 50 metre sırtüstü kategorisinde şampiyonluk yaşadı. Gösterdiği başarılar sonucunda milli takıma kadar yükselen Uygar Hephoşcan, 2020 yılının mart ayında yapılan milli takım seçmeleri esnasında büyük şanssızlık yaşadı.

100 metrede yüzdüğü sırada yarışın bitmesine saniyeler kala omzu çıkarak, mücadeleyi sakat tamamladı. Fizik tedavi ve elektroterapi görmeye başlayan Uygar Hephoşcan, antrenman temposunu da bozmak zorunda kaldı.

'BAŞARIYA ODAKLANDIM'

"ARTIK eskisi gibi olamam, yüzmeyi bırakma zamanım geldi" endişesine kapılan Hephoşcan, ailesi ve antrenörlerinin desteğiyle mücadeleden vazgeçmedi. Yeniden form tutan ve hedeflerine dört elle sarılan milli sporcu, 24-28 Aralık'ta Gaziantep'te yapılan Türkiye Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre serbest stilde Türkiye şampiyonu, 50 metre serbestte de Türkiye üçüncüsü oldu. Hephoşcan, "Başarıya odaklandım, istediğimi elde ettim" dedi.

HEDEFİNDEN VAZGEÇMEDİ

UYGAR Hephoşcan, azim ve kararlılıkla her zorluğun üstesinden gelineceğini kanıtladığını söyledi. Hephoşcan, "Suda olmayı, yüzmeyi hep çok sevdim. Hedeflerim çok büyük, hiç bir zaman da hedeflerimden vazgeçmedim" diye konuştu.