Menemenspor saldırıyor

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Menemenspor'da transfer yasağının kaldırılması teknik direktör Cenk Laleci'yi çok rahatlattı. Devre arasında golcüsü Rasheed'i Kocaelispor'a, orta saha oyuncusu Alhassan'ı ise Keçiörengücü'ne satan İzmir ekibi, daha önce kadrosuna kattığı Honore Gomis ve Umar Basit'in ardından Bandırmaspor'un Kosovalı golcüsü Arb Manaj ve Almanya Bölgesel Ligi ekibi Jeddeloh'da Türk statüsünde oynayan orta saha oyuncusu Christopher Gürkan David ile de anlaşma sağladı. Menemenspor'un birkaç gün

içinde 2 oyuncuyu da resmen açıklaması bekleniyor.

KALECİ BATUHAN'A KANCA

Bu arada Menemenspor'un geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Batuhan Şen transferin gözde ismi oldu. 22 yaşındaki oyuncuya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın yanı sıra Süper Lig'den Başakşehir ve Karagümrük'ün

de kanca attığı öğrenildi. Sarılacivertli yönetimin 250 bin TL karşılığında oyuncunun takımdan ayrılmasına izin vereceği öğrenildi.

■ BERKE ÖZBAY