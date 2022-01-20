Merkezefendi evinde dağıldı

ING Basketbol Ligi 15. hafta erteleme maçında Denizli Basket Bahçeşehir’e yenildi
20.1.2022
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ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu 15. hafta erteleme karşılaşmasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, evinde Bahçeşehir Kolejine 113-89'luk skorla mağlup oldu. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Denizli ekibi Pamukkale Üniversitesi Salonu'nda oynanan karşılaşmamada vasatı aşamadı. Mücademe çekişmeli başlarken konuk ekip, ilk periyodu 29-20 önde kapattı. İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Bahçeşehir farkı çift hanelere taşırken devreyi 61-49 önde kapattı. Üçüncü periyotta Denizli Basket'in farkı kapatmasına izin vermeyen İstanbul temsilcisi son bölüme 98-72 önde girdi. Son bölümde oyundan iyice kopan Merkezefendi, parkeden 24 sayı farkla 113- 89 mağlup ayrıldı. ■ SEBAHATTİN ALP