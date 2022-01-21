Fethiye Yıldızları zirvede

FETHİYE Yıldızları Spor Kulübü'nün U-14 Basketbol Takımı, ilçe birinciliğinin ardından oynanan final maçında Türdü Basketbol'u mağlup ederek Muğla İl Şampiyonu olmayı başardı. Antrenör Aykut Serilmez yönetiminde bu sezon fırtına gibi esen ve parkeleri rakiplerine dar eden Fethiye Yıldızları SK, bu sonuçla Muğla'yı bölge şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı. Serilmez, "4-8 Şubat tarihleri arasında Kütahya'da yapılacak bölge şampiyonasından en iyi dereceyle döneceğiz. Antalya'da bir haftalık kampa katılacağız. Bölge şampiyonasına en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

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