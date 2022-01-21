Kızılcabölükspor seri peşinde

3. Lig 2. Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve devre arasında kadrosunu güçlendiren Kızılcabölükspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkarırken, gözler Elazığ Karakoçan FK mücadelesine çevrildi. Son 9 maçta 3 galibiyet ve 6 beraberlik alıp 15 puan toplayan Mekik, Elazığ Karakoçan'ı yenerek seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Öte yandan başkan Osman Duran, yönetim kurulu üyesi Ahmet İlem, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'ı ziyaret etti. Duran, Erdoğan'a 20 numaralı Kızılcabölükspor forması hediye etti. Başkan Duran ayrıca, daha önce yönetim kurulu üyeliği ve 2. başkanlık yapan, Bayrampaşa deplasmanı masraflarını karşılayan iş insanı Ergün Gürel'e teşekkür ziyaretinde bulundu, forma armağan etti. Başkan Duran, "Alacağımız seri galibiyetlerle üst sıralara doğru yükselişe geçeceğimize inancımız tam" diye konuştu. ■ SEBAHATTİN ALP

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