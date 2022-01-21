Manisa Büyükşehir Süper Lig havasında

TÜRKİYE Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) erteleme maçında Beysu Konyaspor Basketbol'u 67-61 mağlup eden ve çok kritik bir galibiyete imza atan Manisa Büyükşehir Belediyespor, büyük sevinç yaşadı ve şampiyonluk havasına girdi. Son oynadığı 9 maçın 8'ini kazanma başarısı gösteren yeşil-beyazlılar, 15. maçında 11. galibiyetini alıp ING Basketbol Süper Lig ışığını yaktı. Konyaspor'la galibiyet sayısını eşitleyen, üçüncü sıraya yükselen Manisa BŞB'nin, lider Samsunspor ve ikinci sıradaki Sigortam.net'le arasında bir galibiyet fark kaldı. Manisa BŞB, 16. hafta mücadelesinde 24 Şubat Cumartesi günü yine çok zorlu ve önemli bir maçta Sigortam.net'i konuk edecek. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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