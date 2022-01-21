Manisa FK, bombayı patlattı, Sırp forvet oyuncusu Ognjen Ozegovic'i kadrosuna kattı. Bursaspor ve Kocaeli'nin kapısından dönen 27 yaşındaki golcü, kulüpte başkan vekili Engin Anlı ve yönetim kurulu üyesi Erdem Özkan'ın katıldığı törenle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

'MANİSA'YI TERCİH ETTİ'

Manisa FK formasıyla başarılı olmak istediğini belirten Ozegovic, "Gollerimle takımıma en iyi şekilde katkı sağlayıp hedefimize kullandı. Ozegovic'in takıma gol yollarında önemli katkı sağlayacağını ifade eden başkan vekili Engin Anlı, "Ara transfer döneminde Yasin Pehlivan ve Erhan Çelenk'in ardından üçüncü takviyemizi gerçekleştirdik. Ozegovic, golcülüğünü ve kalitesini bu ligde kanıtlamış bir isim. Bir çok takımın da transfer listesinde olduğunu biliyoruz ancak Ozegovic, Manisa FK formasını giymeyi çok istedi. Ozegovic'in ligin kalan süresinde takımımıza büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Bu sezon 13 maçta banko oynayan ve 1125 dakika sahada kalan Ozegovic 5 gol kaydetti. Ozegovic, 'Artık gollerimi Manisa FK için atacağım' dedi.

KIZILYILDIZ ALTYAPISINDA PARLADI

BOSNA Hersek doğumlu olan, Sırp pasaportu da bulunan Ognjen Ozegovic, Sırbistan'da Kızılyıldız altyapısında futbola başladı ve A takıma yükseldi. Sırasıyla Banat Zrenjanin, Kızılyıldız, Vozdovac, Rad Belgrad, Jagodina, Borac Cacak, Vojvodina, CC Yatai, Cukaricki, Partizan, Arsenal Tula, Darmstadt98, Adanaspor formalarını giyen 27 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 237 maçta 79 gol attı, 27 de asist yaptı.