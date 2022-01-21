Manisa Spor Lisesi başarıya doymuyor

MANİSA Spor Lisesi, spordaki başarılarına bir yenisini daha ekledi, okulun erkek futbol takımı grup elemelerinde birinci olarak Türkiye yarı finallerine yükseldi. Manisa Spor Lisesi Erkek Futbol Takımı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Futbol Grup Birinciliği'nde zirvede yer alarak Türkiye yarı finallerinde Manisa'yı temsil etme hakkını kazandı. Okulun müdürü Yılmaz Sertdemir, "Okulumuz, grup birincisi olarak Türkiye yarı finallerinde ilimizi temsil edecek. Başta emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Okulumuz takımına yapmış olduğu katkıları nedeniyle Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ediyoruz" dedi. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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