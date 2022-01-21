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Haberler Spor Merkezefendi’ye korona virüs nazarı

Merkezefendi’ye korona virüs nazarı

21.1.2022

Merkezefendi’ye korona virüs nazarı
ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyet alarak çıkışa geçtiği dönemde 8 oyuncusu korona virüse yakalanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, vakalar iyileştikten sonra çıktığı 2 maçı da farklı kaybetti. Ligde 20 günlük virüs arası sonrası Frutti Extra Bursaspor'la oynadığı deplasman maçını 90-67 kaybeden yeşil-siyahlılar, 15. hafta erteleme sınavında evinde Bahçeşehir Koleji'ne 113-89 mağlup olmaktan kurtulamadı. Ligde 16 haftada 5 galibiyetle tehlikeli bölgede kalan ve bu sezonki en ağır yenilgisini alan Denizli Basket, yarın Gaziantep Basketbol'u tekrar çıkış yakalama hedefiyle Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda saat 15.30'da konuk edecek.