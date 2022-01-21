Pınar KSK havlu attı

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In 3. maçında Pınar Karşıyaka, İspanyol ekibi Lenovo Tenerife'ye mağlup olarak Avrupa defterini kapattı: 74-71. Karşılaşmaya iki takımda temkinli başladı. İki ekipte sayı bulmakta zorlanırken, ev sahibi dış atışlardan bulduğu isabetlerle ilk periyodu 17-11 önde kapattı. İkinci çeyreğe de iyi başlayan Tenerife, farkı çift hanelere taşımayı başardı. Devrenin sonunda Colson attığı sayılarla farkı 11'e indirdi. Ardından iyi savunma yapan KSK, Can'ın attığı 3'lükle devreye 8 sayı geride girdi: 37-29.

KARŞIYAKA'NIN GÜCÜ YETMEDİ

Üçüncü periyotta Kaf-Kaf bulduğu sayıyla son bölüme farkı beşe indirerek girdi: 58-53. Son bölüm ise nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. İki takımda tüm gücünü sahaya yansıtırken ilk beş dakika karşılıklı sayılarla geçti. İyi savunma yapan KSK, 3.29'da maçta ilk kez öne geçti. Ancak Tenerife üst üste bulduğu iki üçlükle skoru 72-66'ya getirdi. Tenerife maçı 74-71 kazanırken, Karşıyaka'ya Avrupa'ya veda etti.