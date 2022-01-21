Skandal tanıtım ortalığı karıştırdı

RUSYA Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova, Fransa'da Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Ancak Rus ekibinin milli futbolcunun transferini açıklarken hazırladığı videoda yer alan ifadeler tepki çekti. CSKA Moskova Yusuf Yazıcı'nın transferini açıkladığı paylaşımda, "Merhaba Yusuf, seni bekliyoruz neredesin? Sözleşme imzalamaya hazırız. Yusuf burası Rusya! Burada çok Natasha var!" ifadelerini kullandı.

HEMEN ÖZÜR DİLEDİLER

Bu paylaşım kısa süre içerisinde büyük tepkiye neden olurken, kulüp ise paylaşımı yayından kaldırdı. CSKA TV Genel Yayın Yönetmeni Katerina Kirilcheva "Başlangıçta tamamen farklı bir senaryo planlandı ve onaylandı, ancak oyuncunun varlığı olmadan gerçekleştirilemezdi. Zamanın az olması nedeniyle böyle bir fikir ortaya atıldı ve uygunsuz bulundu. Özellikle kızlardan ve kişisel olarak Yusuf'tan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMI YAPAN KİŞİ KOVULDU

CSKA Moskova ekibinde bu paylaşımı yapan kişinin görevine son verildiği iddia edildi. Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu ve skandal paylaşımın büyütülmemesi gerektiğini belirtti.