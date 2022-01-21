Soma’dan genç takviye

2. Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanarak Play-Off ateşini yakan Somaspor, 1. Lig ekibi Altınordu'dan Doğukan Tuzcu'yu kadrosuna kattı. Kırmızı-lacivertlilerin altyapısında yetişen 17 yaşındaki sağ bek, siyah-beyazlılarda 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Doğukan'ın imza törenine asbaşkan Fatih Kaya da katıldı. Siyah İnciler, ara transfer döneminde 1461 Trabzon FK'dan 25 yaşındaki santrafor Abdulkadir Beyazit, Uşakspor'dan 20 yaşındaki sağ kanat Celal Emir Dede ve Başakşehir'in altyapısından 21 yaşındaki forvet arkası Harun Kahraman ile sözleşme imzalamıştı.

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