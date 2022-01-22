1. Lig alev alev

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan 4 Ege ekibi bugün çok önemli maçlar oynayacak. Son maçta evinde Manisa Futbol Kulübü'ne tek golle yenilen Denizlispor, Ankargücü deplasmanına çıkacak. Eryaman Stadı'nda başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. Sakatlıkları devam eden Aissati ve Hakan Çinemre ile ülkesinin milli takım kadrosunda bulunan Kevin Mayi forma giyemeyecek. İkinci devreye üst üste 2 mağlubiyet alarak başlayan ve düşme hattına gerileyen Altınordu, evinde İstanbulspor'la karşılaşacak. Bornova Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Recep ile Ahmet Dereli oynamayacak.

DÖRT TAKIM DA ÇOK ZOR VİRAJDA

Ligde son 7 maçında 6 beraberlik, 1 mağlubiyet elde ederek 23 puanla düşme hattının tek basamak üzerinde yer alan Menemenspor, liderlik koltuğunda oturan Ümraniyespor'un konuğu olacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda Burak Pakkan'ın yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Ba, Ümraniye maçında olamayacak. Geçen hafta deplasmanda Denizlispor'u 1-0 yenerek 25 puanla düşme potasından uzaklaşan Manisa Futbol Kulübü ise evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Mehmet Türkmen görev yapacak. Manisa FK'da kart cezalısı kaleci Muhammet Birkan görev yapamayacak.