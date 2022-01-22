ALTINTOP dikkat çekti

A Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntop, dün önemli açıklamalarda bulundu. Altıntop, Türk futbolcularını eleştirerek, "İlk günden bu yana söylüyorum. Yeterince çalışmıyor futbolcularımız. Bunları birilerinin söylemesi lazım. İyi antrenman yapılmıyor" dedi. Öte yandan Fatih Terim ve Mesut Özil'le ilgili de konuşan Hamit Altıntop, "Fatih Hoca çok büyük şeyler başarmış biri. Şampiyonluklar, kupalar, UEFA Kupası. Türk oyuncularının dışarıya çıkmasında büyük pay sahibi oldu. Ancak futbol performans oyunu, her dönem iyi performans göstermelisiniz. Teknik direktörlüğün kaderinde var bu tür ayrılıklar. Fatih Hoca da bunun bilincinde" yorumunu yaptı.

MESUT ÖZİL İNANILMAZ BİRİ

ALTINTOP Mesut ile ilgili ise "Mesut Özil'in ülkemize gelmesi çok önemli ama zor günlerden geçtiği bir döneme geldi. Mesut benim kardeşim, dostum. Ama bu durum her konuda aynı fikirde olduğumuz anlamına gelmiyor. Yeteneği ortada, inanılmaz bir insan" yorumunu yaptı.