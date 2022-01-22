Ege’nin günü olsun

ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün iki Ege takımı kritik maçlara çıkacak. Ligde son sırada bulunan, geçen hafta şampiyonluğun güçlü adayı Fenerbahçe Beko'yu evinde uzatmada yenen Aliağa Petkimspor, Galatasaray NEF deplasmanına çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. Ligde halen 16 maçta 3 galibiyetle düşme hattında bulunan Petkim, 11 galibiyetle yarışın iddialı ekiplerinden Galatasaray'ı yenerek alt sıralardan uzaklaşmayı istiyor.

MERKEZEFENDİ ÇIKIŞ ARIYOR

Ligde üst üste 3 galibiyetin ardından son 2 maçını kaybederek alt sıralardan kurtulamayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ise Gaziantep Basketbol'u yenerek yeniden çıkış yakalama hedefiyle ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligde 16 maçta 5 galibiyet elde eden Merkezefendi'de başkan Veli Deveciler, "Oyuncularımız yavaş yavaş ritimlerini tekrar buluyor. Avrupa'nın en zorlu liglerinden birinde ilk kez mücadele ediyoruz. Yeniden kazanmaya başlamak istiyoruz" dedi.