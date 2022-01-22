Fethiye kenetlendi

TFF 3. Lig 3. Grupta 46 puanla liderliğini devam ettiren Fethiyespor, yarın deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor'u gözüne kestirdi. Fethiyespor Genel Kaptanı Nacit Çatal, Erokspor randevusunu 6 puanlık bir maç olarak gördüklerini belirtti. Çatal, "Rakibimiz hemen altımızda. Takımımızda moral motivasyon çok iyi. Erokspor'a karşı galibiyet arayacağız. Kenetlenmiş bir futbolcu gurubuyla İstanbul'dan 3 puanla dönmek istiyoruz. Zor bir rakiple oynayacağız. Arada 9 puan fark var ama hala iddiası devam eden bir takımla karşılaşacağız. Biz onlardan daha iyi bir takımız. Esenler Erokspor'u yenerek aradaki puan farkını iyice açmak istiyoruz. İstanbul'dan galibiyetle döneceğiz. Sakat ve cezalı oyuncumuz yok" dedi.

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