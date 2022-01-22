İkinci Lig’de nefesler tutuldu

TFF 2. Lig'de bugün zorlu maçlar oynanacak. Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk maçında Afjet Afyonspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Bodrumspor, Diyarbekirspor'la karşılaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda Bayram Başkan'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Bu grupta son 3 maçını kazanıp üst sıralara tırmanan Somaspor, sahasında Adıyaman Futbol Kulübü ile kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda Eren Gökmen'in yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak.
KASABA GALİBİYET PEŞİNDE
Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Sivas Belediyespor'a 2-0 mağlup olarak ikinci yarıya kötü başlayan Turgutluspor, deplasmanda An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'la karşı karşıya gelecek. Bayburt Genç Osman Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakada Aybert Demirbaş görev alacak. Beyaz Grup'ta ise geçen hafta evinde Kırklarelispor'la 1-1 berabere kalan Play-Off potasındaki Nazilli Belediyespor, deplasmanda Karadeniz ekibi Pazarspor'la karşı karşıya gelecek. Pazar İlçe Stadı'nda Enver Aydın'ın düdük çalacağı karşılaşma 12.30'da başlayacak.