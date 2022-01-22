Kızılcabölükspor’a amatör takviye

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yarın Elazığ Karakoçan FK'yı konuk edecek Kızılcabölükspor, devre arası transfer çalışmaları doğrultusunda Bölgesel Amatör takımı Mustafa Kemalpaşa Belediyespor'dan Ersin Aktoğa ile sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki genç oyuncu kanatlarda görev yapıyor. Aktoğa, sezonun ilk yarısında Bölgesel Amatör Lig takımı Mustafa Kemalpaşa Belediyespor formasını 8 maçta terletti ve 1 gol atarken 3 asist yaptı. Bugüne kadar toplamda 33 maçta forma giyen Ersin 1 gol atarken, 12 asist yaptı. Kızılcabölükspor forması giyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirten genç oyuncu Ersin Aktoğa, "Her iki taraf içinde hayırlı olsun. Kızılcabölükspor forması giyeceğim için mutluyum. Başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu. ■ SEBAHATTİN ALP

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