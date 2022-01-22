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Haberler Spor Kuşadasıspor bu kez telafi edecek

Kuşadasıspor bu kez telafi edecek

22.1.2022

Kuşadasıspor bu kez telafi edecek
TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynadığı son iki maçında deplasmanda İskenderun AŞ'ye 3-0, 52 Orduspor'a da 3-1 yenilen Kuşadasıspor, bu kez galibiyete odaklandı. Yarın evinde Altındağspor'u konuk edecek siyah-beyazlılarda teknik direktör Erman Kılıç, "Son iki maçın yenilgisini telafi etmek istiyoruz. Rakibimizi yenerek Play-Off hattına bir adım daha yaklaşacağız. Özellikle İskenderun ve 52 Orduspor maçlarında yediğimiz goller bize yakışmadı. Futbolcularım bu kez Altındağspor randevusunda kendilerine yakışanı yapacaktır" diye konuştu.