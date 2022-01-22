Süper Lig’de Süper Cumartesi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş ve Fenerbahçe bugün son derecekritik maçlara çıkacak. Ligde 35 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Yeni Malatya Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları gerekçesiyle Karagümrük maçında kadroya alınmayan Atiba Hutchinson, Welinton Souza ve Emirhan İlkhan takıma döndü. Ligde 36 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe ise Sivasspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak.

FENER'DE MESUT ÖZİL ŞOKU

Kanarya'da Mesut Özil'in yanı sıra Ferdi de dün kadroya alınmadı. Takımda sakatlıkları süren Mert Hakan, Muhammed ve henüz çalışmalara katılmayan kaleci Altay'ın yanı sıra Szalai ise sarı kart cezası nedeniyle Sivasspor karşısında oynayamayacak. Kulüp ayrıca dün iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sivas'ta ise sakat Hakan Arslan, Felix, Ulvestad, Leke James, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel ve cezalı Kerem Atakan kadroda olmayacak.