Manisa FK tam gaz

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta Denizlispor'u mağlup eden ve güzünü üst sıralara çeviren Manisa Futbol Kulübü, sahasında geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti, çıkışını sürdürdü. 3. dakikada Gençlerbirliği savunmasının hatasında Anıl kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda kaleci Ramazan topu güçlükle çeldi. 23'te Erhan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Ramazan son anda topu tokatlayarak, tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

38'de Gökhan Gül'ün rakip ceza sahasının hemen solundan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan topa kaleci Ömer'in müdahalesi sonrası meşin yuvarlak üst direkten döndü. Sekerek kale içine yönelen topa Hakan'ın elle müdahalesinin ardından hakem penaltı kararı verdi. 40'ta penaltı atışını kullanan Gökhan Gül'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 45+3'te Nizamettin'in rakip ceza yayının solundan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan topu kaleci Ramazan son anda tokatlayarak, filelere gitmesini önledi.

ERHAN SAHNEDE

58'DE Nizamettin'in korner atışında altıpas içinde Gakpa'nın vuruşunda top kale direğine çarparak geri döndü. 64'te Gakpa'nın pasında Erhan'ın ceza sahası içinden vuruşunda topu filelerle buluşturdu: 1-1. 75'te Özgür'ün sol çaprazdan kale içine bıraktığı topa Arda eliyle müdahale etti. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun arkasına geçen Gakpa topu ağlara gönderdi: 2-1. 83. dakikada topu ceza sahası içine taşıyan Okan'ın harika vuruşu skoru belirledi: 3-1.

PENALTILARIN KRALI GAKPA

MANİSA FK'da, Marvin Gakpa penaltıları affetmiyor. 29 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon lig ve kupada attığı 5 golden 4'ünü penaltıdan kaydetti. 1-1 biten Keçiörengücü, 1-0'lık Denizlispor zaferi ve dün 3-1'lik Gençlerbirliği maçlarında 3 penaltı golüne imza atan Gakpa, kupada da 3. turda Fatsa Belediyespor karşısında 1-0'lık galibiyette penaltıdan golü atmıştı.

ELDİVENLER ÖMER KAHVECİ'DE

MANİSA FK'da, cezalı kaleci Muhammet Birkan Tetik kadroda yer almazken, eldivenler Ömer Kahveci'ye geçti. Yedek kulübesinde de genç Samet Karabatak yer aldı. Teknik direktör Turgay Altay, '1' numaralı mevkinin yanı sıra kadroda bir değişiklik daha yaptı. Altay, Okan Eken'i yedek kulübesine çekerken, Anıl Koç'u ilk 11'de sahaya sürdü. Siyah-beyazlılarda, Portekiz'e transfer olması beklenen Fransız orta saha Guevin Tormin kadroda yer almadı. Hafta içi takıma veda eden ve Kocaelispor'a giden Mehmet Yılmaz, yine Altınordu'yla anlaşan Kubilay yoktu. Kiralık gitmesi düşünülen Kemal Rüzgar oynamadı. 47'de ise yardımcı antrenör Gökhan Demirci, hakeme itirazları nedeniyle tribüne gönderildi.

■ CÜNEYT HASÇELİK