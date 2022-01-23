Menemen kayıp

SPOR Toto 1. Lig'de son 7 maçını kazanamayan Menemenspor, deplasmanda lider Ümraniyespor'a da 2-0 yenildi. 2'de Ercan'ın ortasında Bammou'nun kafa vuruşunda top kaleci Batuhan Şen'de kaldı. 11'de Alim'in sert şutunda kaleci Batuhan Şen topu güçlükle kornere attı. 22'de Kartal, Abdullah'a faul yaptı. Kazanılan serbest atışta Ahmet Sagat'ın şutu üstten az farkla auta çıktı. 24'te Alim'in kullandığı serbest atışta Cem topu uzaklaştıramadı. Camara meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 47'de Muhammed'in boş kaleye göndermek istediği topa Glumac sahip oldu ve tehlikeyi önledi. 53'te Ümraniye'de Bammou'nun pasında Sinan'dan sıyrılan Onur, topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

MAZLUM OYUNDAN ATILDI

69'DA n Ahmet Sagat'ın şutunda savunmaya çarpan top ağlara gitti: 2-1. 90+4'te Muhammed'in şutuna son anda ayak koyan Alim, gole izin vermedi. 90+6'te hakeme itirazda bulunan Mazlum, ikinci sarı kart görerek oyun dışında kaldı. Menemenspor karşılaşmayı 2-1 kaybetti.