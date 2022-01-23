Süper Lig’de süper maç

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 11 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen Galatasaray, 23. haftada bugün sahasında şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'de geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan toplayarak büyük hayal kırıklığı yarattı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, bu haftaya liderin 24 puan gerisinde 13. sırada girdi. Bordo-mavili takım ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 51 puan topladı. Galatasaray'da 6 futbolcu, farklı nedenlerle karşılaşmada forma giyemeyecek.

İKİ TAKIMDA DA EKSİK ÇOK

Sakatlıkları bulunan Muslera, Diagne, Işık Kaan ve Alpaslan maçta yer almayacak. Afrika Uluslar Kupası içim milli takımlarda bulunan Feghouli ile Mohamed de kadroda bulunamayacak. Bordo-mavili takımda ise milli takım kampında bulunan Kouassi, hasta olan Koita, cezalı oyuncular Hüseyin, Yusuf, sakatlıkları süren Abdülkadir ve Trondsen forma giyemeyecek. Sakatlıktan yeni çıkan ve takımdan ayrı çalışan Djaniny ve hastalıktan dönen Nwakaeme'nin takıma dönmesi bekleniyor

133. RANDEVU

GALATASARAY-TRABZONSPOR rekabetinde 133. randevu oynanacak. Geride kalan maçlarda Galatasaray 59, Trabzonspor 43 kez kazandı. 47 yıllık rekabette Galatasaray 173, Trabzonspor 149 kez gol sevinci yaşadı. Ligdeki 97 müsabakada ise sarıkırmızılılar 42, bordomavililer 31 galibiyet aldı.