Aliağa Petkimspor sıçrama yapamadı

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta dev rakibi Fenerbahçe Beko'yu evinde uzatmada mağlup ederek puan tablosunda en alt sıradan kurtulmak için umutlanan Aliağa Petkimspor, deplasmanda Galatasaray NEF'e diş geçiremedi. Müsabakadan önce dizinden sakatlanan Malcolm Thomas'ın son anda kadrodan çıkartıldığı İzmir temsilcisi, 96-73'lük mağlubiyete engel olamadı. Güçlü rakibi karşısında hücumda ve savunmada etkili olamayan Aliağa Petkimspor, farklı mağlubiyetten kaçamadı ve ateş hattında çakılı kaldı. Ligde 17 maçta 3 galibiyet, 14 mağlubiyetle son sırada kalan Petkimspor, önümüzdeki hafta TOFAŞ'ı konuk edecek.