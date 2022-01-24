Manisa BŞB çifte kupayı hedefliyor

Misli.com TBL'de mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk yarıyı 11 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 3. sırada tamamladı. İlk iki sıradaki rakipleri ile arasında sadece 1 galibiyet bulunan Federasyon Kupası Şampiyonu Manisa'nın Dev Adamları, sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor. Sezonun ilk 3 haftasında özellikle deplasmanda istediği sonuçları alamayan yeşil-beyazlılar, son 9 maçında 8 galibiyete imza atarak zirveye her hafta biraz daha yaklaştı. Sezonun ilk yarısında 15 maçta 81.67 sayı ortalaması yakalayan Manisa BŞB ligin en skorer 3. takım oldu, ayrıca, 32.87 ribaunt ortalaması ile mücadele gücünü, 19.67'lik asist ortalaması ile de takım oyununu gözler önüne serdi. Manisa'nın Dev Adamları, ilk yarıyı 2 sayılık atışlarda yüzde 52.52, 3 sayılık atışlarda yüzde 36.32, serbest atış çizgisinde ise yüzde 67.91 ortalama ile ilk devreyi umutlu tamamladı.

RAKİP SİGORTAM.NET

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Basketbol Erkekler 1. Lig'de (TBL) 16. haftanın kapanış mücadelesinde bugün bir galibiyet önünde yer alan Sigortam.net'le çok kritik bir maça çıkıyor. Manisa Muradiye Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor2 ve TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak.

■ CÜNEYT HASÇELİK