Manisa FK rahat nefes aldı

Spor Toto 1. Lig'de evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 yenen Manisa Futbol Kulübü, 2'de 2 yaparak çıkışını sürdürdü. Geçen hafta deplasmanda Ege derbisinde Denizlispor'u tek golle geçen siyah-beyazlılar Gençlerbirliği galibiyetiyle Play-Off hattına yaklaştı.

ALTAY UMUT DOLU

Teknik direktör Turgay Altay, önemli bir galibiyete imza attıklarını belirterek, "Önemli bir milat maçıydı. Üst tarafa gitmenin çok önemli ve her puanın değerli olduğu bir haftada bu maçı kazanmak bizi eşik olarak atlattığını düşünüyorum" dedi. Ligde 28 puanla milli maçlar için verilen araya moralli giren Manisa FK'da psikolojik olarak rahatladıklarını ifade eden Altay, "Hem psikolojik hem de iç sahada rakiplerimize karşı kurduğumuz üstünlük açısından önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazanmak bizleri daha farklı yerlere götürecek. Seriyi milli ara sonrası mutlaka sürdürmeliyiz" diye konuştu.



ERHAN RÜZGARI

MANİSA FK'nın ara transferde kadrosuna Süper lig ekibi Altay'dan kadrosuna kattığı Erhan Çelenk, takımın hücum gücüne güç kattı. Geçen hafta Denizlispor maçında ilk kez siyah-beyazlı formayı giyen ve başarılı futboluyla dikkat çeken 33 yaşındaki sol açık, Gençlerbirliği karşısında da ilk kez gol sevinci yaşadı. Başkent ekibi karşısında takımının beraberlik golünü atan ve Manisa FK'yı ateşleyen Erhan, performansı ile şimdiden geçer not aldı.



16

Manisa FK ikinci devrelerde coşuyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon attıkları 25 golün 9'unu maçların ilk devrelerinde, 16'sını ise karşılaşmaların ikinci yarılarında kaydetti. Manisa FK, ilk 15 dakikalarda 1 gol, 16-30 arasında 3, 31-45 arasında 5 gol attı. Siyah-beyazlılar, ikinci yarının ilk 15 dakikalarında 3, 61-75 arasında 7, 76-90 arasında 6 gol atmayı başardı.