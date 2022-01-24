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Haberler Spor Merkezefendi’nin düşüşü devam ediyor

Merkezefendi’nin düşüşü devam ediyor

24.1.2022

Merkezefendi’nin düşüşü devam ediyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyet aldığı dönemde 8 oyuncusu koronavirüse yakalanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, virüs vakaları sonrası çıktığı 3 maçı kaybetti. Frutti Extra Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji'nden sonra Gaziantep Basketbol'a da 80-64 yenilen Denizli temsilcisi, evinde art arda iki maçtan da boynu bükük ayrıldı. Ligde 17 maçta 5 galibiyetle alt sıralarla bağını koparamayan Merkezefendi'ne Antrenör Zafer Aktaş, hücumda dış atışlardaki kötü yüzdeleriyle mağlup olduklarını, haftaya Semt77 Yalovaspor maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi.