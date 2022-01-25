Denizlispor’da Tekke depremi

Spor Toto Spor Toto 1. Lig'de çıktığı son 9 maçta 1 galibiyet alabilen ve 19 puanla 18. sırada yer alan Denizlispor, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Fatih Tekke ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Fatih Tekke ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'ARAYIŞLARA BAŞLADIK'

Ligde 10 maçta 8 puan toplayan Tekke ile karşılıklı olarak anlaşarak atıldıklarını belirten başkan Mehmet Uz ise, "Her iki taraf için hayırlı olsun. Hoca arayışlarına başladık" dedi. Çarşamba gününe kadar izinli olan yeşil siyahlılarda altyapı koordinatörü Ali Yalçın, yeni teknik direktör bulununcaya kadar takımı çalıştıracak. Kasım 2021'de yeşil-siyahlı kulüpte göreve başlayan Tekke, takımın başında çıktığı toplam 12 maçtan sadece 4 galibiyetle ayrıldı. Tekke'nin öğrencileri Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Süper Lig ekibi Galatasaray'ı eleyerek son 16 turuna kalmış ve Trabzonspor ile eşleşmişti.

■ SEBAHATTİN ALP